A Kőgazdag Fiatalok sztárja nem aprózza el utazásait.

Dulin Mettát a tévénézők előbb a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső realityben, Árpa Attila szívéért harcolva, majd a Rich Kids Hungary – Kőgazdag Fiatalok című műsorban láthatták. Utóbbi realityben egy másik oldalát mutatta meg: kiderült, hogy imádja a fényűzést és a luxust.

A szőkeség gyakran utazik külföldre, egyik kedvenc úti célja Dubaj, Horvátországot pedig például mostanában kezdte felfedezni. Igaz, nem mindennel elégedett, és ennek hangot is ad: pár hete, amikor Horvátországban pihent, a szálláshely miatt eléggé kiakadt. Nemrég azonban visszatért az Adriai-tenger partszakaszára, ahol egy hajót bérelt magának.

Én, mint balatoni lány, nem tudom egy lapon említeni a Balatont és az Adriát. Két teljesen más víz. Más a hangja, más az illata, de még a textúrája is nekem. Mivel magát a vizet, sőt a nagy vizeket nagyon szeretem, így, hogy kerékpár nélkül mentem, biztos voltam benne, hogy kell egy hajózás a naplementében

– mondta a Ripostnak a reality-sztár.

A lap becslése szerint a hajó, amiről Dulin Metta posztolt, naponta akár 2500-3000 euróba (994 ezer-1,19 millió forintba) is kerülhet a bérlőjének, de a szőkeség szerint ennél olcsóbb lehetőségek is vannak.

„Egészen nagyon olcsón, de akár csillagászati áron is lehet hajót bérelni az Adrián. Azaz hatalmas a szórás. Én kapitánnyal szeretek bérelni, ez megdobja az árat, sőt a hajó mérete, a kora és a felszereltsége is növelheti az árakat. Viszont, ha valaki menne hajókázni, akár egy pár órás hajókázás az Adrián olcsóbban is kijöhet, mint az üzemanyagár Budapest és a tenger között oda-vissza.”