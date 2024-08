A jelek szerint rájött, mire vágynak a férfiaknak.

Vicces, férfiaknak görbe tükröt mutató videóval kavarta fel a TikTok állóvizét a napokban Péntek-Gyulai Virág, aki az elmúlt néhány évben azzal hívta fel magára igazán a figyelmet, előbb Árpa Attila, majd Jákob Zoltán szívéért is küzdeni próbált a Bachelor – A Nagy Ő-ben. Bár a párkereső reality egyik évada sem hozta el számára a vágyott igaz szerelmet, a bikini-fitneszversenyző ezért nem kesereg, sőt: úgy véli, ez a mai férfiak hibája.

Péntek-Gyulai kijelentette: férfiért ő már nem fog küzdeni, inkább az esne jól neki, ha valaki az ő kegyeit akarná elnyerni. Úgy tudni, a fitneszversenyző jelenleg is szingli, ám a jelek szerint megtalálta a választ arra, mire vágynak a férfiak. Ezt egy ironikus videóval mutatta be a TikTokon, amelynek a „Magyar pasik, ahogy szeretnék, hogy bánj velük 2024-ben” címet adta.

Akinek nem inge, ne vegye magára

– írta azért a videóhoz, melyben bemutatja: szerinte a férfiakkal az a probléma, hogy azt várják, hogy mindent a nő tegyen meg értük. Így például nyissa ki a kocsiajtót, húzza ki a széket, valamint a haverok előtt is turbózza fel az önbizalmat, de ékszert és pezsgőt is hozhat. A videóban Péntek-Gyulai Virág arra is utal, hogy a mai férfiak azt is elvárnák, hogy párjuk pénzzel is támogassa őket, de átvehetnék ásványvizes zsugor cipelését is.