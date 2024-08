Ugyan szoktak vitatkozni, de nagy köztük az egyetértés.

Balázs Klári és Korda György a napokban az ATV Egyenes Beszéd című műsorának voltak a vendégei, ahol arról is szó esett, hogy hosszú karrierjük ellenére a mai napig töretlen a népszerűségük. Az énekes házaspár folyamatosan teleházas koncerteket ad, miközben a színpadi jelenlétüket kiegészítették egy összetett show-műsorrá. Mint mondták, sikerüket az elhivatottságuk mellett abban látják, hogy az évek múlásával is hitelesek tudtak maradni, valamint messziről elkerülte őket a legkisebb botrány.

A Korda házaspár életről már nem egy könyv született, néhány hete pedig egy újabb jelent meg, melyben a tőlük megszokhatott őszinteséggel mesélnek karrierjük fontosabb állomásairól. A beszélgetés során a politika is szóba került, melyről az énekesnő elmondta, hogy nem tartja helyesnek, amikor a művészek állást foglalnak egyik vagy másik oldal mellett. Bár azzal is tisztában van, hogy Amerikában például ez már egy bevett szokás az előadóknál.

Nekünk barátaink vannak, mindegyik oldalról. Ők a barátaink voltak korábban is és barátaink most is. De mi nem vagyunk megmondó emberek, nem ez a dolgunk.