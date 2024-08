Két gyermeket nevelnek közösen, de a rádiós hagyja, hogy a fiatal anyuka kikapcsolódjon.

A köztük lévő nagy korkülönbség miatt eleinte sokan nem hittek Szelba Christian George, azaz Cooky és Szécsi Debóra kapcsolatában, ám az idő a szerelmeseket igazolta. A rádiós és táncos kedvese 2016 óta alkotnak egy párt, s két közös gyermekük született: Kevin 2018-ban, Nátán pedig 2019-ben jött világra.

Cooky legszívesebben világgá kürtölné, milyen szép a párja, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a közösségi oldalán gyakran posztol róla. A 27 évvel fiatalabb Debórával hosszú évek után is dicsérik egymást, de a rádiós azt is belátja, hogy párjának is szüksége van egyedüllétre.

„Ha ő szeretne elmenni fodrászhoz, kozmetikushoz, akkor elmegy, mert megoldjuk. Én ugyanúgy szülője vagyok a fiainknak, mint ő, tehát én ezzel nem besegítek, nem vigyázok a gyerekeinkre, hanem velük vagyok, méghozzá a legnagyobb örömmel. Mostanában olyan is többször volt, hogy Debi elugrott a barátnővel találkozni, kávézni, szórakozni, vagy elutazott pár napra.

És hát jól is teszi, öt év után végre magára is jut ideje, hogy kikapcsolódjon! Fontos, hogy szabadnak érezze magát, mint ahogy én is. Nem kérdés, ennek a szabadságnak van határa, hisz párkapcsolatban élünk. De például sosem írogatok neki tízpercenként, amikor a barátnőivel van, hogy hogy van, mit csinál, stb. Érezze jól magát, kapcsoljon ki, megérdemli. Azt gondolom, nagyon szépen élünk együtt, bízunk a másikban, szeretjük egymást, és hát az a legjobb, ha négyesben együtt vagyunk

– mondta a rádiós a story.hu-nak.