Anthony Hopkins története adta neki az ihletet.

Hamarosan visszatér a képernyőkre a Fort Boyard című kalandjáték, a sztárcsapatok egyikében pedig Szorcsik Viktóriát is láthatjuk majd. A színésznő életében mindig is fontos szerepet töltött be a sport, de az egészséges táplálkozás szintén elengedhetetlen számára. A hot! magazinnak adott interjújában most elmondta, hogy mindig is szerette a rendet maga körül, hisz úgy véli, mindennek megvan a maga helye az életben. Az utóbbi időben egyébként komoly elhatározásra jutott: letette a poharat.

Úgy érzem, kéri a szervezetem, hogy egészségesen egyek, és minél többet sportoljak. Most több mint fél éve nem iszom alkoholt. Január elején elolvastam egy nyilatkozatot Anthony Hopkinstól, miszerint 48 éve nem iszik, és picit elszégyelltem magam.

– mondta a lapnak Szorcsik, majd hozzátette: sosem ivott túl sokat, de „néha lecsúszott egy-egy pohár pezsgő.”

„Ekkor határoztam el, hogy egy hónapig nem iszom. Miután ez letelt, annyira jól éreztem magam, hogy azt mondtam: még két hónapot kibírok. Utána fél év volt a cél, most pedig egy év. Nem mondom, hogy soha többet nem szeretnék inni, de tényleg érzem, hogy testileg és lelkileg is sokkal jobb alkohol nélkül: teljesen kitisztult a szervezetem. Nem érzem, hogy lemaradtam volna valamiről, hiszen alapból nem vagyok egy partiállat" – szögezte le a műsorvezető.

