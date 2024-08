Egy ideje már nem találja az igazit.

Bogdányi Titanilla szakmai karrierjének talán legmagasabb pontján van, hisz országosan ismert szinkronszínésznő, akinek hangjával egyszerűen képtelenség nem találkozni az újabb és újabb filmekben, sorozatokban. A 38 éves édesanya lánya, Korina a napokban tölti be 18. életévét, és kapcsolatuk nem is lehetne szorosabb. Bogdányi ugyanakkor a Story magazinnak adott interjújában bevallotta, hogy közel két és fél éve nem talált magának megfelelő párt, akivel osztozhatna a boldogságban.

Sok mindenen túl vagyok, bántalmazó és nem bántalmazó kapcsolaton is. Sőt az igazin is. Én a válásom után megtaláltam a nagy őt, azt a férfit, azt a kapcsolatot, aki/ami azóta is a mérce. Csak fiatalok voltunk, ráadásul én fiatal édesanya... Persze azóta is voltam szerelmes, de két és fél éve nem jön olyan, akivel úgy érzem, bármi is komolyabban kialakulhatna.