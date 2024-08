Többször is találkoztak.

Varga Viktor a Frizbi TV című YouTube-műsor vendége volt, ahol sajátos világszemléletéről és gyerekkoráról is beszélt. Mint mondta, az évek során megszokta, hogy az emberek furcsállják a szokásait, de ezt nem bánja, sőt egyenesen élvezi, hogy kitűnhet a tömegből. A beszélgetés során szóba került, hogy szintén hasonlóan megosztó művész volt Benkő Dániel, akiről – mint kiderült – az énekes nagyon jó véleménnyel van.

Ő volt az apám félig, sokat lógtam nála. Nyilván ő is lélektársam, csak előttem járt sok évvel. Nem is tudom, vagy10 alkalommal, hogy találkoztunk, és voltam nála, meg ő is nálam. Nem emlékszem, mi volt a kapcsolódási pontunk, de azt tudom, hogy azonnal egymásra nézve tudtuk, hogy azonos a vér.