Feleségével, Lillával már kilenc éve alkotnak egy párt.

Visváder Tamás és Palácsik Lilla nemrég ünnepelték hatodik házassági évfordulójukat – erről, valamint kilenc éves kapcsolatuk dinamikájáról Visváder hétfő reggeé a Reggeliben mesélt.

„Régen én nagyon pörgős voltam, nagyon mérgelődős, most teljes zenben vagyok, megyek előre. Ha stabil a párkapcsolatod, stabil a családi életed, az kellő nyugalmat tud adni” – kezdte, majd elárulta, igyekszik azért legalább heti egyszer kettesben is időt tölteni feleségével, sokszor járnak moziba, színházba, múzeumba. Szerencsére a nagyszülők ilyenkor tudnak két fiukra vigyázni, akik Visváder szerint szigorúsága ellenére inkább apásabbak. Nem is váratott hát sokára magára a kérdés a műsorvezetőktől, hogy mikor érkezik családjukba a harmadik baba.

„Ha rajtam múlna, bármikor. Az első és a második közötti váltáskor sokat hezitáltam, hogy szeretnénk még gyereket? Amennyi nehézség van benne, annál több az öröm, én egy nagyon nagy családot szeretnék” – árulta el a férfi, hozzátéve: felesége is szeretne kistestvért két- és hamarosan négyéves gyermekeik mellé, csak még nem tudja, mikor.