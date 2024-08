Lassan egy éve már, hogy Torontóban kezdett új életet Gömöri András Máté és Polyák Lilla, valamint a színésznő kisebbik fia, Bulcsú. A házaspár ugyan rövid időre hazalátogatott nemrég Magyarországra, a színész Instagram oldalán elárulta egy követőjének, a közeljövőben huzamosabb időre nem térnek vissza Budapestre.

„Amit ezzel kapcsolatban biztosan tudok mondani, hogy amíg az iskolám tart, amíg a gyakorlatom tart, biztos, hogy itt leszünk, tehát két-három évet még biztos, hogy itt töltünk” – árulta el a Seneca College-ben tanuló Gömöri 24 óráig elérhető Instagram történetében.

A család remekül beilleszkedett már Kanadában, Polyák énektanárként dolgozik és koncerteket is ad együttesével, a tinédzser szintén zenél, ráadásul több bandában is egyszerre, Gömöri pedig megszerezte kint a személyiedző-képesítést, filmes munkái mellett pedig raktárosként is dolgozik. Szintén követői kérdésre kifejtette azt is, mi az az egy dolog, amivel viszont még mindig meggyűlik kint a baja.

„Ami a legnehezebb, az a látszólag véget nem érő papírügyintézés. Abból rengeteg van és azt én eléggé rühellem is... Hál' Istennek Lilla nagyon jó benne és ő kézben tartja az egészet, az oroszlán részét ő viszi ennek. A többi az inkább csak kihívás, ami a kellemetlen része, hogy ezzel folyamatosan foglalkozni kell, de valamit valamiért” – idézte a színészt a Blikk.