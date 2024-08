Lenny Kravitz koncertjén tört rá az érzés, hogy újra zenélni szeretne.

Mester Tamás, a Megasztár korábbi zsűritagja a napokban lett 54 éves, így a jeles nap alkalmából közösségi oldalán jelentkezett be a követőinek. Mint a Facebook-videójából kiderült, az énekes mindennapjaiban a zenélés jelenleg nem tölt be központi szerepet, helyette spiritualitással, meditációval foglalkozik komolyabb szinten. Jelenlegi életvitelében boldog, mert úgy érzi, van értelme annak, amit csinál, de közben kettős érzései támadtak.

– idézte a Blikk Mestert, aki fantasztikusan érezte magát a többszörös Grammy-díjas amerikai énekes koncertjén.

Mindig amikor megkérdezi tőlem valaki az utcán, hogy »te még zenélsz?«, akkor eszembe jut, hogy most mit is mondhatnék. »Igen, igen, csak most meditációs zenéket írok«, és az nem ugyanaz... Ez a kettősség van bennem.