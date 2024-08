A stylist szerint nagy bátorság kellett ahhoz, hogy két évtizednyi egyedüllét után közel tudjon engedni magához valakit.

Nemrég hosszabb időre Európába látogatott Lakatos Márk párja, Alain. A kubai férfi majdnem két hónapot töltött a kontinensen, ezalatt több országot is meglátogattak stylist kedvesével, sőt, még az esküvő gondolata is felmerült köztük. Pedig Lakatos évtizedekig élt egyedül Alain előtt, amiről most a Best magazinnak is mesélt.

„Nem volt szerelem első látásra. De tudtam, éreztem, ez most más. És ami igazán érdekes volt, hogy nem akartam ’elmenekülni’ előle vagy az érzelmeim elől. Annak ellenére sem, hogy az egóm folyamatosan küldte a hamis vészjeleket. De ez érthető, húsz éve egyedül vagyok, falakkal vettem körül magam. És igen, szerintem bátornak kellett lennem ahhoz, hogy ennyi idő után közel tudjak engedni valakit” – kezdte a műsorvezető, hozzátéve:

Szóval ez nekem egy tanulási időszak, hogy közel az ötvenhez milyen ismét egy kapcsolatban létezni, újra szerelmesnek lenni. Pláne, hogy nagyon mások vagyunk! Más közegből jöttünk, más a hátterünk, de még az érdeklődésünk is. Az utóbbi annyira nem lep meg, hiszen huszonhárom éves. Például hiába hurcolásznám őt az operába, neki nem jön be. Mint ahogy a ne dining vagy a Michelin-csillagos éttermek sem. Bezzeg anyám császármorzsáját, meg apám kacsáját imádta. Apuval nem találkoztak, de az jólesett, hogy küldött neki kaját, aztán kérdezte, hogy ’Na, ízlett neki?’ Ő így fejezi ki a szeretetét, hogy főz, és én ezt értékelem.

(Story)