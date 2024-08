A modell szerint a való életben nincsenek ilyen körülmények, és lehet nemet is mondani.

A Next Top Model Hungary című műsorban tűnt fel Kouyaté Hawa Christina, aki a verseny egyik nagy esélyese is volt, végül éppenhogy lemaradt csak a dobogóról. A 22 éves lány a forgatások alatt több kényelmetlen helyzetbe is került, s olyakor bizony hangot is adott nemtetszésének – például, amikor sikítva rohant ki a stúdióból, ahol egy varanggyal kellett fotózkodnia, vagy amikor nem vállalta be az aktfotózást. Bár a zsűri és a nézők is megbélyegezték, hogy túl érzékeny ehhez a szakmához, Hawa máshogy látja a dolgokat.

Abszolút nem érzem azt, hogy most ez hátrány lenne. A való életben, a tényleges munkákon teljesen kikapcsolok, tök mindegy, hogy meddig tart egy fotózás, hogy milyen pózban kell lenni, meddig kell tartani. Nem szoktam ezekre érzékeny lenni. Egyébként munkák alatt enni sem szoktam, mert olyan vagyok, hogy csináljuk, nincsenek problémák, majd utána foglalkozom vele. Csak daráljuk, legyünk hasznosak

– kezdte a Borsnak a fiatal, hozzátéve: inkább kihegyezett, mintsem életszerű szituációkkal találkozott a versenyben, ahol szinte minden rémálmával szembe kellett néznie. Ezek kihozták belőle a legrosszabbat.

„A műsorban ugye, nagyon speciálisak voltak a körülmények, és főként a félelmeim voltak azok, amik visszafogtak. Ha mondanák egy fotózáson, hogy varanggyal kell fotózkodnom, akkor azonnal nemet mondanék, mert nem tudnám úgy elvégezni a munkát, ahogy én képes vagyok rá. A való életben ebből a szempontból könnyebb, hogy lehet nemet mondani, ha olyan munka van, amit tudom, hogy nem tudok 100%-osan elvégezni. De az összes többi munkámat, amit elvállalok, azokat meg úgy végzem el, ahogy kérik. Egyébként elégedettek is velem” – mesélte a modell, aki örül, hogy egyre több felkérést kap, hiszen ezek az ajánlatok csak őt és munkájának eredményességét igazolják.