Nem, nem véletlen egybeesésről van szó.

Kedden tartották a Velünk véget ér című film New York-i premierjét, a főszereplő, Blake Lively pedig egy sokaknak ismerős ruhában érkezett. A színésznő Britney Spears egykori Versace darabját viselte, azt, amit a popsztár a divatház 2003-as milánói bemutatóján is, sőt még a haját is hasonlóan göndörítette be. Az egyezés nem véletlen.

Ez valóban Britney ruhája! Múzeumban lenne a helye, de rajtam van

– kezdte a 36 éves filmsztár, amikor színes estélyije felől érdeklődtek. A négygyermekes családanya elárulta, azonnal lecsapott az öltözetre, amint az elérhetővé vált, és azóta erre a konkrét alkalomra tartogatta. Ezek után nem meglepő, hogy lelkesen arról beszélt, sokat jelent számára a színes ruha, ahogy az énekesnő is.

„Az, ahogy elmesélte a történetét, és ahogy a készülő önéletrajzi filmben fogja… Britney mindig is sokat jelentett nekem. Mindörökké Britney-fan leszek!” – áradozott Lively, akit férje is elkísért a filmbemutatóra. Spears 2003-as fotóit pedig itt lehet megtekinteni: