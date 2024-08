Az alább látható képriport egy nem mindennapi barátság szívmelengető történetéről számol be, amely egy teknős és egy macska között köttetett évekkel ezelőtt. A büszke gazdi, a 31 Hannah Deakin nem gondolta volna, hogy ilyen szoros kötelék alakulhat ki kedvencei között, amikor öt évvel ezelőtt hazaállított az Obi névre hallgató macsekkal, de teknőse, Marley nagyon jól fogadta azt. Bár a most 15 éves teknőc eleinte óvatosan közelített a cirmos felé, mostanra elválaszthatatlanok lettek: mint a legjbob barátok, mindig együtt esznek, de egymás mellett is alszanak. Persze a közös játék sem marad el.

10 Galéria: Állati barátság Galéria: Állati barátság (Fotó: Hannah Deakin / SWNS / Northfoto)