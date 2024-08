Másokat is csatlakozásra buzdít.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Ifjabb Schobert Norbert szerda este a közöségi oldalán egy honvédségi toborzóvideóval jelentette be, hogy csatlakozott a Magyar Honvédség tartalékosaihoz. A Schobert család idősebbik fia posztjában arról ír, hogy békétlenség uralkodik a világban, és másokat is arra buzdít, hogy lépjenek be a seregbe.

A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el otthonát és szeretteit. Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Ez egy ember gondolatából sajnos nem tud megvalósulni. Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonái közé. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: »Szeretem, Megvédem!«. Én is így gondolom.

Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a Sztárboxban is szerepelt fiatal az Instagram-bejegyzését hirdetésként jelölte meg, valamint a reklámszpot a televízióban szintén látható.

Idén májusban egyébként Rubint Réka és Schobert Norbert is a honvédség által szerzett Honvédelmi napon vettek részt, ahol a fitneszguru katonákkal fotózkodott. Schobert akkori posztjában az írta, minden tisztelete a honvédségé és a katonáké, majd felidézte azt az egy évet, amikor sorkatona volt.