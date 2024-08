Súlyos pofonok várhatóak.

Bárdosi Sándor pár nappal ezelőtt a Fókusz riportján keresztül üzente meg Árpa Attilának, hogy amennyiben ő is szerepelt volna a tavalyi Sztárboxban, akkor a színész-rendező biztosan nem jutott volna be a döntőbe. Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó kiemelte, hogy amennyiben lehetősége lenne rá, szívesen szembeszállna a ringben Árpával – ezt a lehetőséget meg is kapta, hiszen a bokszverseny idei évadában egy gálameccsen bunyózhatnak.

Bárdosi bizonyítva, hogy nem csak egy jó szócsatára van felkészülve, egy videó formájában újra üzent Árpának a közösségi oldalán. A birkózó a felvételen Andrea Silvestri táncossal látható, kesztyűzésük azonban táncba csap át, legalábbis Bárdosi részéről.

Árpa Úr.... Én minden eshetőségre felkészülök!!!

– fűzte a videóhoz mintegy figyelmeztetésképpen Bárdosi, akinek szavaira Árpa egyelőre nem reagált. A birkózó ezzel feltehetően arra utalt, hogy a színész-rendező korábban a Dancing with the Starsban is bizonyított.