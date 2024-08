G.w.M-mel közös kislánya, Amara, annyira anyás, hogy őt is magukkal viszik a szülőszobába.

Kulcsár Edina és férje, Varga Márk, azaz G.w.M már nagyon várják második közös gyermekük érkezését. Az influenszer édesanyának csak napjai lehetnek hátra a szüléséig, hisz korábban elárulta, hogy augusztus elejére-közepére van kiírva. Most a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában tartott kérdezz-feleleket – szúrta ki a Blikk.

Apás szülést tervezünk, tavaly is így volt, és nagyon jó élményekkel gazdagodtunk, ezért nem is volt kérdés, hogy most is be fog velem jönni

– fogalmazott a kismama, aki azonban nem volt megelégedve az előző kórházzal, ahol a közös kislányuk született, ezért egy új hely mellett tették el voksukat. Döntését az alábbi szempontokat figyelembe véve hozta meg:

„Nem ott fogok szülni, ahol tavaly, ennek több oka is van. Egyrészről, annyira az árhoz képest nem voltam elájulva, másodsorban pedig abszolút az volt a fő szempont, amikor kórházat választottunk, hogy a kislányunkat, Amarát is be tudjuk magunkkal vinni, mert

brutálisan anyás, illetve nem szerettük volna annak kitenni, hogy elmegyünk 2-3 napra, hirtelen sok ideig nem lát minket, majd utána hazaérkezünk egy új bébivel.

Ebben a kórházban megengedett, hogy bent tartózkodjon velünk, ami nyilván nem lesz egyszerű, de szerencsére nagyon sokan segítenek nekünk a családból.”

A rapper kedvese arra is kitért, hogy bár nagyon szerette volna, termesztés úton mégsem tudja világra hozni a legkisebb gyermekét.

Sajnos nincs rá lehetőség, mindig szinte könyörögtem, hogy hadd próbáljam meg, nagyon szeretném, de egyszer sem adtak rá engedélyt, úgyhogy elengedtem és beletörődtem

– mondta a császármetszésről az egykori szépségkirálynő, aki teljesen ráhangolódott már a szülésre.

A kisfiú nevét illetően is sikerült rögtön megegyeznie a házaspárnak. Arra a kérdésre, miszerint mikor árulják el a kisfiú nevét, a következő választ adta: