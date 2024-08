További meghívásokat kapott a meghitt találkozón.

Molnár Gusztáv nemrégiben örömmel számolt be arról, hogy az egyik apai másod-unokatestvérével elkezdtek levelezni, majd a távoli rokona fel is ajánlotta neki, hogy látogassa meg az otthonában, Szlovákiában. A Drága örökösök egykori szereplője természetesen elfogadta a meghívást, ugyanis régóta szerette volna megtalálni a gyökereit, hogy jobban megismerje a családja történetét. Már az első találkozáson is túl vannak, amiről a színész a Blikknek mesélt bővebben.

Kiderült, hogy közel húsz másod-unokatestvérem él Szlovákiában, és hamarosan őket is megismerhetem, azonban most még csak Mónival találkoztam Budapesten. Igazán különleges élmény volt, ugyanis épp úgy néz ki, mint a húgom

– kezdte a lapnak a színész, akit a párja, Dorina is elkísért a találkozóra.

Molnár megjegyezte, hogy van a történetben valami nem mindennapi: mintha elindult volna egy hullám, mivel egyre több rokona veszi fel vele a kapcsolatot, és biztatják arra, hogy látogassa meg őket.