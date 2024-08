Tippek?

Idén is elrajtolt az ország egyik legismertebb szabadtéri rendezvénye, a Sziget Fesztivál, amely ezúttal is rengeteg művészeti és közösségi programmal várja a látogatókat. A rendezvény 30. jubileumára többek közt olyan fellépők érkeznek, mint az ausztrál Kylie Minogue vagy a holland Martin Garrix, de a brit Gallagher testvérek közül Liam, míg az olasz Maneskin zenekarból a női basszeros Victoria is színpadra áll majd.

Most a Sziget egyik fő szervezőjét, Tóth Tibort kérdezte sosem hallott kulisszatitkokról Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a TikTokon. Mint a villáminterjúból kiderült, Prince 2011-es nagyszínpados fellépését volt a legnehezebb eddig összehozni. Az amerikai popsztár ráadásul az egyik legproblémásabb fellépőnek is bizonyult, ugyanis egy különleges öltözőt kellett megépítsenek neki, amin az elmondottak szerint rengeteget dolgoztak. Végül azonban úgy tudják, Prince még csak át sem lépte az egyedi építmény küszöbét.