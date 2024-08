Egyedi ruhával lepte meg a popsztárt Merő.

Szerda este Kylie Minouge headliner műsorával kezdődött meg a 30. Sziget Fesztivál. A közönség soraiban ott bulizott slágereire Merő Péter is, aki még aznap reggel a Mokka vendégeként elárulta, különleges meglepetéssel készült az énekesnőnek: kollekciója egyik Minogue-ihlette darabját az ő méretére alakította, és elintézte, hogy a ruha az öltözőjében várja a popsztárt.

Végül Minouge nem avatta fel fellépésén a divattervező ajándékát, a Bors megtudta, mi lett a rózsaszín miniruha sorsa.

– kezdte a Next Top Model Hungary zsűritagja, leszögezve: nem marketingfogásnak szánta a dolgot, egyszerűen csak meg szerette volna lepni kedvencét.

„Egyszerűen nagy rajongója vagyok Kylie-nak, és úgy gondoltam, hogy ez egy remek lehetőség, hogy megajándékozhassam. A koncert elején titkon reméltem, hogy talán felveszi a ruhát, de amikor megláttam az első szettjében, akkor már biztos voltam benne, hogy ez nem fog megtörténni, mivel egy rendkívül precízen megtervezett show-ról volt szó. Abba nem fér bele egy spontán ruhacsere.”

Merő ennek ellenére nem búslakodik, sőt: izgatottan várja, mikor veszi majd fel munkáját az ausztrál világsztár, vagy esetleg mikor keresi fel őt.

A ruha mellé egy üdvözlő kártyát is mellékeltem, rajta az elérhetőségeimmel. Bár nem számítok rá, de ha kapnék bármilyen reakciót, annak nyilvánvalóan nagyon örülnék. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a méret stimmel, és hiszem, hogy lesz olyan alkalom, amikor Kylie magára is ölti majd a ruhát. Ennél nagyobb boldogság számomra nem is kell.