A Nyerő Páros 2022-es évadában is együtt szerepeltek, sőt meg is nyerték azt.

Fotó: RTL

Véget ért Megyeri Csilla és Molnár Zsolt-, a 2022-es Nyerő Páros győzteseinek szerelme. A hírt mindketten Instagram oldalukon, egy fekete-fehér közös kép kíséretében tudatták követőikkel.

Ritkán vagyok a szavak embere a médiában, de most eljött az a pont hogy rászánjam magam, mert közölni szeretnék valamit. Csilla és én már nem alkotunk egy párt! Nem szeretnék a miértekbe mélyebben belemenni, azt gondolom ennyi közösen eltöltött év után fontos hogy megmaradjunk tisztelettel, mint az emlékeink és egymás iránt is. A korrektség részemről megtörtént…!

– fogalmazott bejegyzésében a férfi, míg a műsorvezető azt írta, 11 év és megannyi közös élmény után valami miatt megrekedt most kapcsolatuk.

„Próbáltuk “megjavítani”, helyrehozni a kapcsolatunkat Zsoltival..., sokszor a legnehezebb pillanatokban voltunk egymás legnagyobb szövetségesei…, de egy ideje be kellett látnunk, hogy elfáradt a kapcsolatunk.

Rengeteget tanultam Tőled Zsolt - jó ember vagy, és hálás vagyok neked mindazért, akivé vàlhattam vagy éppen maradhattam melletted.

Nem engedted azt, hogy elfelejtsem: mindig két làbbal a földön álljak… és emlékezzek arra, hogy honnan indultam, ki is vagyok valójában. Talán Te ismersz a legjobban, bár sokszor úgy érzem, hogy még én magam sem tudom, hogy ki is vagyok valójában. Viszont hiszek abban, hogy nincsenek véletlen találkozások… és mindenki addig marad életünk “szereplője”, amíg van mit tanítanunk egymásnak. A mi közös utunk most úgy tűnik, hogy itt véget ért… Örökre a szívembe/lelkembe loptad magad. Hálásan köszönök Neked minden felhőtlen vidám, boldog percet és a fájóbb pillanatokat is egyaránt. Kívánom magunknak a lehető legjobbat a jövőben” – olvasható Megyeri bejegyzésében, aki megköszönte, hogy párja idáig az élete része volt.