Végre megérkezett a Vaiana 2. részének teljes előzetese, amelyet először a Anahaimben tartott D23 eseményen mutatott be a Disney, sok más érdekesség mellett.

A trailerből kiderül, hogy népe védelme érdekében a már a vezérként és nővérként is helytálló Vaiana ismét különleges utazásra indul az óceániai vidéken, ahová természetesen a félisten Maui is elkíséri - no meg persze kedves kisállatai is. A nagysikerű animációs film folytatása 2024. november 28-án debütál a magyar mozikban.