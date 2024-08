Ilyen csak egyszer történik az életben.

Csütörtök este tartották az It Ends with Us (Velünk véget ér) című film premierjét Londonban, amely nem is lehetett volna teljes úgy, ha Blake Lively nem egy virágos ruhában jelenik meg. A 36 éves színésznő, aki karaktere, Lily Bloom miatt tündököl virágmintás szettekben, a bemutatón egy ezüstös, földig érő, dekoltázshangsúlyos estélyit viselt, melyhez egy hatalmas piros tollas kabát is dukált.

Ez a méretes piros kabát nem csupán azért kapott nagy hangsúlyt a rendezvény folyamán, mert a Gossip Girl sztárja kedvére játszott vele a kamerák előtt, hanem azért is, mert az egy ponton az egyik szerencsés rajongójára került. A négygyermekes édesanya ugyanis a vörös szőnyegre invitálta néhány rajongóját; köztük egy tinilányt, aki örömében végigsírta a Blake Lively-val való fotózkodást, amely minden bizonnyal örök emlék marad a számára.

A Daily Mail szerint a 14 éves argentin lány, Paola és családja VIP jegyeket is kaptak a színésznőtől. Mikor még a tömegben álltak, végig kiáltozott Lively-nak abban a reményben, hátha észreveszi őt.

14 Galéria: Blake Lively valóra váltotta rajongója álmát Fotó: Cover Images / Northfoto

(via PageSix)