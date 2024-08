A divattervező egy csokor szerelmes fotóval jelentkezett.

Idén év elején derült ki, hogy Fucsovics Márton és Molnár Nini egy párt alkotnak, de bimbózó románcuk már tavaly novemberben szemet szúrhatott az Instagram-felhasználóknak, a teniszező és a divattervező ugyanis együtt utazott a Maldív-szigetekre, jóllehet akkoriban még úgy hírlett, hogy a sportoló a menyasszonyával, Böszörményi Anett-tel tervezi az esküvőjét.

Noha kapcsolatukról nem sokat lehet tudni, hiszen magánéletüket féltve őrzik, a divattervező azonban, aki korábban a Celeb vagyok, ments ki innen! és a Feleségek luxuskivitelben című műsorokban is szerepelt, időnként posztol Fucsovicsról a közösségi oldalára. A minap az Instagramon mutatott egy fotókból összemontázsolt videót, melyet látva le sem tagadhatnák, hogy odavannak egymásért.

You are matching my freak