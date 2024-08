A tévés Koppenhágában találkozott az amerikai színésznővel.

Kivételes felvételeket osztott meg a közösségi oldalán a minap Szabados Ági, aki majd kicsattan örömében, ugyanis egy igazi hollywoodi filmcsillaggal, Blake Lively-val találkozhatott. A Reggeli műsorvezetőnője Koppenhágába utazott azIt Ends with Us (Velünk véget ér)című film premierjére.

Nem is tudom elmagyarázni, milyen érzés volt találkozni vele. Kedves, vicces, lélegzetelállító.. nagybetűs ikon. Életem végéig szép emlék lesz ez a koppenhágai kiruccanás. Az #ItEndsWithUs , azaz a Velünk véget ér c. filmet a története miatt nélküle is erősen ajánlottnak mondanám, de vele meg aztán pláne. Fájni fog, mert kemény történet, szomorú leszel, mert felszaggat sebeket, és jó eséllyel sírsz is majd, de tuti lenyűgöz!