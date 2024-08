Gyermekvállalást terveztek, júniusban össze is költöztek, de a kapcsolat véget ért.

Molnár Gusztáv és Mucsi Dorina márciusban tették hivatalossá a kapcsolatukat, melyet júniusban összeköltözés követett, mostanra azonban zátonyra futott románcuk. Ezt Dorina közölte a közösségi oldalán, ám az okokra nem tért ki.

„Sziasztok, Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy Molnár Gusztáv és én már nem alkotunk egy párt. Szép hónapokat töltöttünk együtt, de külön utakon folytatjuk. Békében váltunk el, és a továbbiakban nem kívánok megszólalni a témában. Megkérem a sajtó munkatársait, hogy ne is keressenek. Ez a bejegyzésem csak teljes terjedelmében közölhető! Ugyanitt megkérek mindenkit, hogy az esetleges cikkekben ne használja a képmásomat” – idézte szavait a Story.

A színészt ugyan az elvonóját követően arra kérték, ne bonyolódjon románcba senkivel, a szerelemnek azonban nem lehetett megálljt parancsolni. Molnár később azt is elmondta, hogy ráébredt, nagyon féltékeny típus, de bizakodva tekintett a jövőbe. Amikor felvállalta Dorinával való kapcsolatát, a Tények Plusznak azt nyilatkozta: