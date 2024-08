Mint mondják, nem ők voltak az egyetlen „hülyék”, mások is vásároltak.

Gombos Edina és családja két év kihagyás után ismét Magyarországon töltöttek két hónapot, hazánk volt az utolsó állomása európai körutazásuknak. Az Aktív egykori műsorvezetőnője, aki férjével, Alberto Costafredával, és két gyermekével, Mirandával és Matteóval közel tíz éve Floridában él, a Magyarországon töltött időről és élményeikről egy YouTube-videóban meséltek bővebben, melyből kiderül, hogy milyen ételeket kóstoltak meg, s milyen helyeket fedeztek fel. Gombos Edináék nem kerteltek, őszintén elmondták, mi nyerte el a tetszésüket és miben láttak hiányosságokat.

Így derült ki, hogy az egykori tévés a Balatonon is járt a családjával, pedig rokonaik előre szóltak nekik, hogy készüljenek fel: nagyon drága lesz ott minden.

Van egy hely, ahol szoktam lángost enni: három finom lángos meg egy ice tea volt 5000 valamennyi, nem gondoltam annyira brutálnak. Nagy lángosok

– mesélte Alberto Costafreda, mire felesége azzal folytatta, hogy min akadtak ki igazán.

Nem ez volt, amin fennakadtunk: amikor a Balaton déli oldalán voltunk, megálltunk egy zöldségesnél, ami csak néhány dolgot árult. Egy fürt szőlő volt 2000 forint, öt szem barack 5000 valamennyi... tehát pár szám gyümölcsért fizettünk 7 ezer forintot, ez annyira sokkoló volt, és nem mi voltunk az egyetlen hülyék, akik megálltak, volt ott még más is, aki jött utánunk. Húzós volt. Az átlag magyar fizetésekhez próbáltam mindig a fejemben igazítani mindent. Megértjük, hogy néhányan ki vannak akadva élelmiszerárakra. Előtte végigmentünk Svájcon, Luxemburgon, és ott nem volt ez az érzésünk

– vallotta be Gombos Edina, aki férjével az amerikai és a magyar megélhetést is párhuzamba hozták. Costafreda elmondta, hogy jót mosolygott a magyar rezsiösszegeken, de kiderült az is, hogy autóbiztosításért egy hónapra fizet annyit, mint apósa Magyarországon egy év alatt.

Mi érzékeltük, hogy nagyon sok rossz dolog van Magyarországon, de mindenhol van. Amit ti rossznak érzékeltek, lehet, nem is annyira rossz

