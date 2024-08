Esküvői fotókat is láthatunk.

Fotó: RTL

A Keresztanyu és a Drága örökösök című sorozatok színésze, Dóra Béla közösségi oldalán jelentette be az örömhírt: elvette feleségül Hadas Kriszta lányát, Kakuk Sárát. Az RTL sorozataiból ismert színész egyébként az idei Sztárboxban is szerepelni fog, amire gőzerővel készül. A friss házaspárnak már született egy kislánya is: Róza 2021-ben jött világra.

Hadas Kriszta az Instagramon közzé tett egy fotósorozatot lánya esküvőjéről, melyet látszólag szűk családi körben tartottak meg.

Férj-feleség lettek

– olvasható a tévés bejegyzésében.

(via Femina)