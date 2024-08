Három kisgyermek mellett nem lehet egyszerű spórolni, egy amerikai házaspár mégis úgy döntött, hogy „költekezésmentes” évet tartanak, hogy a lehető legtöbb pénzt megtakaríthassák. A 33 éves Brighton Peachey és 36 éves férje, Michael Hofer azért reformálták meg pénzköltési szokásaikat, mert megunták, hogy fizetéstől fizetésig élnek, hónap végén pedig nagyot néztek, hová tették a pénzüket. A portlandi férfi ráadásul idén fejezte be tanulmányait – orvosi egyetemen végzett –, ami azt jelenti, hogy most már a 120 ezer dolláros (43,2 millió forintos) diákhitelt is törleszteniük kell.



Peachey és Hofer, akiknek gyerekei nyolc-, hat- és háromévesek, úgy döntöttek, hogy annak érdekében, hogy minél több pénz maradhasson a zsebükben, lemondják Netflix, Spotify, Hulu, HBO és Disney+ előfizetésüket, valamint az éttermekben való étkezésekről is lemondtak. Fodrászhoz nem járnak, megoldják otthon a hajvágást, de az albérletet, a számlákat, az egészségbiztosítást továbbra is fizetik, de jóformán csak élelmiszerre meg tankolásra költenek. Saját bevallásuk szerint mindezzel havi 2 ezer dollárt (722 ezer forintot) tudnak félretenni. Összesen 11 ezer dollárt (3,97 millió forintot) sikerült megtakarítaniuk eddig.