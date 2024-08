A színésznő kényelembe helyezte magát: a cipőjéből is kibújt, jóízűen ette a szendvicsét.

Bár minden bizonnyal megtehetné, mégsem minden hollywoodi híresség választja a luxusautók vagy a taxi kényelmét, Margot Robbie és férje, Tom Ackerley számára például az is opció, hogy vonatra szálljanak.

Az első gyermekével várandós színésznőt és párját a minap egy Londonból Edinburghba tartó járaton örökítették meg néhány lesifotóval. A Barbie sztárját és a filmproducert a vasúttársaság egyik dolgozója kapta lencsevégre, de meg is jegyezte, hogy az utasok fel sem ismerték a házaspárt. Robbie legalábbis tényleg nem a tőle megszokott, elegáns öltözékek egyikében látható: kényelmes szettjéhez sportcipőt választott, amelyet le is vett az utazás idejére, miközben elfogyasztotta reggeli szendvicsét, sminket pedig egyáltalán nem viselt. Míg férje a laptopjával volt elfoglalva. Végül is ők is csak emberek!

(via Daily Star)