Az Eufória sztárja azt szereti, ha ezer feladata van.

Sydney Sweeney korábban is őszintén mesélt arról, hogy szívesen vállalja túl magát, ami a munkát illeti, hiszen úgy véli, hogy „a színészeket már nem úgy fizetik, mint régen”, ezért kiegészítésképpen fehérneműs fotózásokra is igent mondott. A 26 éves színésznő egy igazi munkafüggőnek tartja magát, azaz mindig több időt és gondolatot szentel a munkának, mint amennyit a helyzet megkövetel, emiatt pihenni is nehezére esik.

Az Eufória című sorozat sztárja idén az egész nyarat utazásra és pihenésre szánta, de saját bevallása szerint nem volt könnyű ehhez alkalmazkodnia.

Ez egy nagyon nehéz dolgo számomra, munkamániás vagyok. Imádok dolgozni és millió dologgal zsonglőrködni egyszerre. Nagy kihívás volt megtenni egy lépést hátra és megengedni magamnak, hogy nyaralás-üzemmódba kapcsoljak. Nagyon nehéz volt! A barátaim eldugták előlem a telefonom, mert állandóan forgatókönyvekről akartam beszélgetni a munkatársaimmal

– magyarázta Cosmopolitan magazin amerikai kiadásának Sweeney, akinek a barátai sokat segítenek abban, hogy ne szálljon el a hírnévtől. A legtöbb barátja nem is dolgozik a szórakoztatóiparban, és legtöbbjük gyerekkora óta ismeri Sweeney-t.

(via Female First)