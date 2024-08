Mindemellett egyedül neveli két gyermekét.

Nagy Melanie nemrég a Palikék Világa by Manna adásában vallott arról, hogy máig következményei vannak annak, hogy két évvel ezelőtt szakított gyermekei édesapjával, Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel. A nagy port kavaró szakításnak legfőképpen anyagi következményei lettek; a kétgyermekes édesanya elárulta, hogy anyagi okokból már nem tudja megengedni maguknak, hogy fia és lánya nemzetközi óvodába járhasson.

G.w.M korábbi párja azonban többször bizonyította, hogy sok területen megállja a helyét: érdekli a divat, a műsorvezetés, és sminkesként is dolgozott, de utóbbiról mostanra lemondott, mégpedig azért, hogy szeptembertől visszaülhessen az iskolapadba.

A Dikh TV műsorvezetőnője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Karán végzett a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, szakiránya a nukleáris fegyverkezés, de korábban a Megasztárban is szerencsét próbált. Mindig is karrieristának tartotta magát, ám ez megváltozott, amikor szerelmes lett. A családalapítás miatt nem volt lehetősége befejezni a tanulmányait, ezért idén beadta a jelentkezését a mesterszakra.

„Nagyot fordult velem a világ az utóbbi időben… Az életem egyik fontos szakaszát zártam le, ugyanis

már nem dolgozom sminkesként. Egy irodában kaptam munkát, szeptemberben pedig folytatom a tanulmányaimat az egyetemen. Nagyon szerettem volna annak idején is megcsinálni a mesterképzést, csak időközben máshogy hozta a sors. Ettől függetlenül mindig ott motoszkált a fejemben, hogy ha készen állok rá, és a gyerekek is elég nagyok lesznek, akkor vissza fogok iratkozni. Most megkaptam ezt a lehetőséget az élettől,