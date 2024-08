Szeptember elsején útjára indul a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, ahol 8+1 sztárpár küzd majd meg a 15 millió forintos fődíjért. Az idei szereplők között találjuk Mikes Annát és Krausz Gábort is, ami már csak azért is rendhagyó, mert a sztárséf eddig elutasította a produkciós megkereséseket.

„Már az előző években is felkértek, hogy szerepeljek a műsorban, de akkor még nem gondoltam, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. Ám Anna személyében egy végtelenül kalandvágyó lányt ismertem meg, és az ő lelkesedése rám is hatással volt. Épp ezért mellette sokkal szívesebben vágtam bele egy ilyen kihívásba, főleg, mivel biztos voltam benne, hogy ez nagyon jót tesz majd nekünk” – kezdte a Blikknek Krausz, hozzátéve: tudták, hiába friss a szerelmük, jól működnek együtt egy csapatként is.

Mi már a Dancing with the Stars műsora alatt is megtapasztaltuk, hogyan reagál a másik stresszhelyzetben, illetve milyen az, amikor egy közös célért dolgozunk. Tehát nem volt számunkra ismeretlen ez a helyzet. Nyilván egy ilyen szituációban felerősödnek azok a tulajdonságok, amik már alapból is bennünk vannak, és nem tagadom, voltak kirohanásaim, akárcsak a Dancing alatt, de szerencsére Anna nagyon jól kezeli ezeket.

A táncosnő szerint egy pillanatra sem bánták meg, hogy belevágtak a műsorba:

„A rohanó mindennapokban komoly szervezést igényel, hogy elegendő időt tudjunk együtt tölteni, programokat, randikat csinálni. Itt viszont magától értetődő volt, hogy kettesben vagyunk, ami nagyon jót tett nekünk, s olyan élmény volt számunkra, amire sok év múlva is mosolyogva tudunk majd visszatekinteni.”