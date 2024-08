Az egykori szépségkirálynő ezúttal is egy magánklinika kényelmét választotta.

Kulcsár Edina augusztus 8-án császármetszés útján adott életet negyedik gyermekének. Már azt is tudni lehet, hogy a kisfiúnak Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel a Dion nevet választották, s mivel semmilyen komplikáció nem lépett fel, egy nappal a szülés után haza is mehettek. Utóbbiról kép is tanúskodik, amely ide kattintva érhető el.

A modell-üzletasszony korábban elárulta, miért nem ott fog szülni, ahol harmadik gyermekét, Amarát világra hozta. Mint utalt rá, az ár/érték aránnyal nem volt elégedett.

Nem ott fogok szülni, ahol tavaly, ennek több oka is van... Egyrészről, annyira az árhoz képest nem voltam elájulva, másodsorban pedig abszolút az volt a fő szempont, amikor kórházat választottunk, hogy a kislányunkat, Amarát is be tudjuk magunkkal vinni, mert brutálisan anyás

– osztotta meg nemrég a közösségi oldalán egy, a rajongóknak indított kérdezz-felelekben.

Dion születését követően a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a kórházi szobájából is posztolt, melynek ablakából kipillantva különleges látványban lehetett részük. A sztárpár sosem tagadta, hogy az átlagnál jobb körülmények között élnek, a luxustermékeket sem vetik meg – ott voltak például extrém szettjeik, a luxusautó, vagy a félmilliós babakocsi –, jóllehet sok dolgot feltehetően szponzorációba kapnak.

A Bors közben kiderítette, hogy a híresség választása a Dr Rose klinikára esett. Azt írják, ez az ország egyik legjobban felszerelt intézménye, ahol alapfelszereltség az ötcsillagos szálloda minőségű ellátás, a páciensek pedig külön szolgáltatásokat is kérhetnek. Információk szerint