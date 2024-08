Ma már nem törődik a rosszindulatú hozzászólásokkal.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Miss Balaton közelgő döntőjének kapcsán az nlc-nek adott interjút Gelencsér Tímea, aki 2016-ban lett Magyarország Szépe, azóta pedig előbbi szépségversenyen mentorként segíti a jelölteket. A tévés bevallotta, akkor érzi, hogy öregszik, amikor már csak 2000 után született lányok jelentkeznek. Idén sincs könnyű dolguk a lányok kiválasztásakor, hisz „rengetegen szeretnék ezt a címet, eltökéltek, isszák magukba a tudást, amit átadnak nekik”.

Mint fogalmazott, az új generáció gyakorlatilag a közösségi médiával nő fel, most már mindenki tudja használni ezeket az oldalakat. Az influenszerként is tevékenykedő Gelencsért ezért többen is kérdezik, hogyan sikerült felépítenie a követőtáborát. Ő maga inkább szerencsésnek tartja magát, hiszen akkoriban kezdett felfutni az Instagram, amikor megnyerte a versenyt, és egy ország ismerhette meg a nevét. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy a korona nem csak pozitívumokkal jár együtt, hisz megtapasztalta, hogy milyen az, amikor valakit elbizonytalanít a sok negatív kommentelő.

Aznap este, amikor megválasztottak szépségkirálynőnek, olvastam kommenteket, amelyek miatt megkérdőjeleztem, hogy megérdemeltem-e egyáltalán. Holott pontosan tudom, hogy mennyit dolgoztam érte, jól szerepeltem az alversenyeken, céltudatos voltam, rengeteget sportoltam, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ezek mind kellettek a győzelemhez. A hozzászólások alapján viszont azt éreztem, hogy béna vagyok, ronda vagyok, nem érdemeltem meg ezt a címet

– fogalmazott a műsorvezető, hozzátéve: nagyon nehéz volt feldolgoznia az egészet, a szüleinek pedig még nehezebb, nem értették, hogy miért kapja ezt a lányuk.