Húszkilós fogyása sokat segített abban, hogy két válás után újra ki merje tárni a szívét.

Két kudarcba fulladt házasság után Erdélyi Mónika nem vesztette el a férfiakba vetett hitét, sőt: hosszú idő után most érzi újra először, hogy készen állna arra, hogy megállapodjon valaki mellett. Először Viki, majd Molly lányának édesapjától is elvált.

A Mónika show egykori műsorvezetőnője a 20 kilós fogyása miatt újra dúskál az önbizalomban.

„Én egy nagyon határozott nő vagyok. Egyedül is megállok a lábamon. De ha valaki szeret, ha valaki jó hozzám, a csillagokat is lehozom neki. Kiválóan főzök, sütök, na jó, takarítani nem annyira szeretek, de azt is megcsinálom. Tyúkanyó vagyok.

Boldog lennék, ha találnék egy olyan társat, aki mellett nagybetűs nő lehetek. Korábban nem, de most, hogy már nagyok a lányaim, lassan elindulnak a saját útjukon, nyitott vagyok egy új szerelemre.

Nem vagyok egy spirituális beállítottságú, de hiszek benne, hogy az, amit kifelé sugárzunk, megérzik az emberek, például a férfiak. Megérzik, hogy nyitott a szívem. Egyébként ebben a fogyásom is nagyon sokat segített. Az a jó pár pluszkiló, ami rajtam volt, még ha nem is vettem észre, de megcsonkította az önbizalmamat” – magyarázta a Best magazinnak a tévés, aki úgy véli, a kudarcainak, az átélt fájdalmaknak köszönheti, hogy megerősödött.

Külön kitért arra is: nem igaz, hogy érdligeti házát elárvereznék.

Miután különváltak útjaink Molly édesapjával, egyezkedésről volt szó köztünk. Az érdligeti háznak, amiben most is lakunk, nagy része az első perctől kezdve az enyém. Kifizettem a lányom édesapjának a részét, ő elköltözött tőlünk. Szokványos történet szerintem egy válás után

– idézte a 24.hu Erdélyit, aki hangsúlyozta, nincsenek megélhetési gondjaik.

„Már televíziós koromban is voltak különféle vállalkozásaim, befektetéseim, így hódolhatunk Mollyval közös szenvedélyünknek, az utazásnak. Idén már voltunk Párizsban, Ausztriában, egy tengeri hajóúton, és még nincs vége az évnek. Szóval panaszra nincs okom, szép ez a világ, és annyi lehetőség rejlik benne, hogy amit csak tudok, szeretnék mindent kihasználni.”