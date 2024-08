Závodszky Noémi tavaly februárban döntött úgy, hogy elválik a férjétől, így örökbefogadott kislányával, Blankával egyedül maradtak. A színésznő volt férje kéthetente találkozhat a gyermekkel, amit miután közös megegyezéssel felbontották a házasságuk. Sukorón található otthonukat eladták, azóta Závodszkynak egyedülálló édesanyaként kell helytállnia a mindennapokban.

Blankával most bérelt lakásban lakunk Székesfehérváron, mert még nem találtuk meg az igazi otthonunkat, de tudom, hogy ez is meglesz, csak idő kérdése. A sors most arra tanít, hogy nem szabad mindent azonnal akarni, türelmesebbnek kell lennem. Gyakran azt érzem, hogy a lányom egy öreg lélek, aki már többször leszületett a Földre, és most ő tanít engem. Nagyon bölcs, különleges képességgel megáldott, érzékeny gyerek