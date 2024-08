A focista szerint ellenfele átlépett egy határt.

Fotó: RTL

Szeptember elejétől ismét bokszkesztyűt húznak hazánk hírességei, ugyanis indul a Sztárbox második évada. A férfi középsúlyban Shane Tusup és Torghelle Sándor is összeméri majd az erejét, akik között már most hatalmas a feszültség. A verbális adok-kapok akkor indult be, amikor Tusup többször is lenagypapázta a nála csupán hat évvel idősebb volt válogatott labdarúgót az RTL sajtótájékoztatóján.

„Eléggé jól ismerem Tusupot, annak idején egy csapatban dolgoztunk, de most fordult a kocka! A szorítóban két ellentétes oldalon fogunk állni. De ettől függetlenül szerintem van egy határ, amit nem kellene átlépni, ő mégis megtette!” – kezdte a korábbi futballista a Storynak.

Humorosan beszólogatni persze ér, de ezzel túllőtt a célon! Bár tudom, hogy Shane milyen, azt gondolja, mindenhez is ért, de fölösleges ennyire elbíznia magát. Én is vagyok olyan határozott és céltudatos, mint ő, de a számat nem jártatom feleslegesen. Egyébként is azt gondolom: nem biztos, hogy a sok duma mögött teljesítmény is van.

Thorghelle ugyanakkor hozzátette, felőle nyugodtan folytathatja az amerikai edző ezt a stílust, az sem érdekli, ha mérkőzés közben próbálja majd felhergelni.

Csinálja csak! A futballpályán is sokan szidtak, és voltak, akik próbáltak kellemetlenséget okozni, de engem ez csak még erősebbé tett. Shane is csak plusz motivációt adott ezzel, úgyhogy előre is köszönöm neki

– idézte a Femina.