A Sztárbox miatt egyelőre elhalasztják a nászútjukat feleségével, Sárával.

Fotó: Instagram / Dóra Béla

Augusztus 2.-án oltár elé állt Hadas Kriszta lánya, Sára, valamint Dóra Béla, hogy hivatalosan is összekössék életüket. Az esküvőre közel három évvel kislányuk, Róza születése-, valamint egy évvel velencei eljegyzésük után került sor.

„Mind a kettőnk számára fontos volt a házasság, és az, hogy legyen egy szép esküvőnk, ahol a szeretteinkkel együtt ünnepelhetünk és ami örök emlék marad. Mint mindent, ezt is közösen csináltuk. Felosztottuk a feladatokat, egyformán kivettük a részünket a szervezésből, amit nagyon élveztünk, akárcsak a nagy napot” – kezdte a Blikknek a színész, aki nyolcvan fő előtt, egy meghitt, erdős területen vezette oltár elé gyermeke édesanyját, de a ceremónián fontos szerepet kapott kislányuk is.

Nagykovácsiban, egy Cserkészparkban fogadtunk egymásnak örök hűséget. Ezt is közösen választottuk ki. Mivel mind a ketten természetközeli embernek tartjuk magunkat, mindenképpen ilyen környezetet kerestünk, és meg is találtuk a megfelelőt. Róza hozta be a gyűrűket a szertartásra, és nagyon ügyesen csinálta. Elképesztően élvezte az egész napot, és meglepően jól bírta, éjfélig ropta velünk a táncparketten. Elvitte a show-t este, mindenki odavolt érte.

A buliban élőzene is DJ is volt, a vendégek között pedig a színész több kollégája is feltűnt. Az esküvő tehát tökéletesen sikerült, de a nászút azonban még várat magára, legalábbis amíg a Sztárbox le nem megy.

„Minden időmet az edzések tölti ki. Most ez a legfontosabb, ha ennek vége, akkor jöhet minden más.”