Nem csupán legközelebbi családtagjai és ismerősei, de még az internetezők is rácsodálkoztak a 76 éves Terry Spillane ötletére, aki egészen sajátos dolgot talált ki arra, hogy ne legyen melege lánya esküvőjén.

Az idős férfi egy ideje már tudja, hogy fekete öltönyben és hosszú ujjú fehér ingben lesz hivatalos lánya, Megan lagzijára, amelyet Cipruson tartanak augusztus végén, ám miután meghallotta, hogy a többi vendég már most elkezdett panaszkodni arra, milyen hőség vár rájuk, úgy döntött, változtat kicsit a szetten. Persze nem a hagyományos értelemben: ahelyett, hogy valami vékonyabb anyagú öltönyre ruházott volna be, inkább levágott egy jókora darabot az ingéből, majd annak ujjaitól is megszabadult, mondván, így már nem lesz melege, ha még a fekete zakót is felveszi.