Megerősítette, ami eddig csak pletyka volt.

Jennifer Lawrence nem fél kimondani a gondolatait, ami a szívén, az a száján. Így történt, hogy korábban – egyebek mellett – azt is elárulta, melyik színésszel volt annyira rossz csókjelenetet forgatni, hogy csak becsiccsentve tudta elviselni, de arról is lerántotta már a leplet, melyik filmje volt akkora bukás, hogy mára megbánta, hogy egyáltalán elvállalta. Az Oscar-díjas színésznő őszintesége azonban nem feltétlen terjed ki az élet minden területére; azzal kapcsolatban például sejtelmes maradt, hogy összejött egyik korábbi filmje rendezőjével.

Csak pletykákat lehetett hallani arról, hogy Lawrence és a Fekete hattyú és a Rekviem egy álomért rendezője, Darren Aronofsky egy párt alkottak, de azt is egy közeli ismerősüktől lehetett megtudni, hogy a románcuk egy év után véget ért. A színésznő és a rendező a 2017-es anyám! című film forgatásán zúgott egymásba – megesik az ilyesmi hollywoodi berkekben –, de úgy tudni, komoly és hosszú távú kapcsolatot nem láttak maguk előtt.

Erre utal Lawrence egyik korábbi nyilatkozata is. A színésznő Andy Cohen Watch What Happens Live című műsorában két dolgot ismert be: az egyik, hogy valóban összeszűrte a levet Aronofskyval, és hogy az általa rendezett 2017-es film cselekményét sokakhoz hasonlóan ő sem igazán értette; amit tudott, azt azért tudta, mert a rendezővel randizott.

Amikor Cohen megkérdezte Lawrence-től, egytől tízes skálán mennyire volt összezavarodva a történettől, a színésznő azt felelte:

Őszinte leszek! Hát... mivel ágyba bújtam a rendezővel, megvolt nekem az összegzés. Úgyhogy... öt? Vagy legyen inkább négy.

(via LadBible)