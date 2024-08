Csak kiöregedett popsztárként emlegetik Majka és Pápai Joci párosát.

Ősztől Majoros Péter, azaz Majka és jóbarátja, Pápai Joci is szerepel az RTL képernyőjén. Első feladatuk – az X-Faktor mellett – a szeptember 2-án induló Kalandra fal! című műsor vezetése lesz, Sebestyén Balázzsal és Istenes Bencével felváltva. Arról, hogy mire számítanak, milyen lesz a közös munka, a Fókusz riportjában meséltek. Persze a csipkelődés, kóstolgatás ezúttal sem maradhatott el, mint ahogy a promóvideóban is tették.

– jelentette ki Sebestyén, mire Istenes hozzátette:

Most is itt dadogtak, nem érzik a tempót… Az artikulálással is problémájuk volt. Na mindegy. Most el is küldtük őket, most gyakorolnak még. Meglátjuk, hogy mire jutnak.