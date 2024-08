Pokorny Lia és Csányi Sándor 17 évvel ezelőtt döntöttek a válás mellett. Óvodáskorú gyermeküket a színésznő nevelte tovább egyedül, amiről most a Fix Tv YouTube-műsorában mesélt.

„Anyukám nagyon sokat segített, ha ő nincs, kicsit nehezebb lett volna mindent megoldani. Nyilván akkor is megoldottam volna, de sokkal nehezebben” – kezdte Pokorny, aki egyaránt igyekezett helytállni a munkában és a gyereknevelésben is. Utóbbiban több hibát is elkövetett, ezt utólag belátja, bár változtatni már nem tud rajtuk.

„Én is felfedezem magamban, hogy mit csináltam nagyon nem jól, de nem szeretek beletemetkezni, hogy miért nem voltam ilyen vagy olyan. Állandó lelkiismeret-furdalásom volt amiatt, hogy nem tudok elég időt tölteni a fiammal, és

elkezdtem vadul kompenzálni, ami nem túl jó, mert ezzel rátettem a fiamra egy olyan plusz terhet, amit nem kért.

Csupán azért, mert azt gondoltam, ha folyamatosan szenvedek attól, mennyire máshogy akartam neki adni, attól neki jobb lesz. Pedig ez rólam szólt, nem róla” – idézte a színésznő őszinte vallomását a Blikk.