Kemény kritikával illette az ózdi rappert.

Szeptember 1-én kezdetét veszi a Sztárbox új évada, melyben a Belmondo énekese, Czutor Zoltán is szorítóba lép majd férfi nehézsúly-kategóriában. A zenész most a Kiskegyednek adott interjút, melyben az RTL-es gálaműsorban való szereplésről is beszélt. – szúrta ki a Story.

Szóba jött, hogy Majka a hetekben azt nyilatkozta az Indexnek adott interjújában, hogy nincs az a pénz, amiért újra elvállalná a Sztárboxot. Felvetésünkre pedig, hogy Czutor Zoltánnal pedig kiállhatna, azt felelte: Czutornak nagy szüksége van a pénzre, neki viszont kevésbé.

Köztünk mindig volt valami feszültség, én őt nem tartom annyira hitelesnek. Vannak ugyan jó pillanatai, de a számomra elfogadhatónál sokkal jobban keresi a közönség kegyeit. Én az életemben semmit nem csináltam azért, hogy szeressenek. Soha nem jópofiztam senkivel. Majka véleménye olyan, mintha mindig egy közvélemény-kutatáson alapulna. Ez pedig nem véletlen.

– fogalmazott zenész, majd bővebben is kifejtette, pontosan mire gondolt:

„Vannak olyan ügyek, amelyekbe ő biztos nem mer beletenyerelni, mert nem népszerű ügyek. Ilyen például, hogy állatokat vegyünk emberszámba. Én sokkal bárdolatlanabbul vagyok őszinte és önazonos, mint ő. Sokkal kevésbé csinálok pénzért dolgokat, én hasznos dolgokat szeretek csinálni, még akkor is, ha emiatt rám zúdul a pöcegödör.” – tette hozzá Czutor.