Különleges felirat található a fedorán.

Fotó: Northfoto

Közel 224 millió forintnak megfelelő összegért talált gazdára az a kalap, amit Harrison Ford viselt Indiana Jones karakterét megformálva. – írja a People. A Golden Globe-díjas színész az 1984-es Indiana Jones és a végzet temploma című filmben hordta a védjegyének számító darabot, amely nemrégiben kalapács alá került egy amerikai liciten.

A kalapot Dean Ferrandini, Ford kaszkadőre is viselte, akinek egyébként személyes gyűjteményéből származik az ikonikus fejfedő. Az eredetiséget igazoló hitelesítő okmányok mellé eddig még nem publikált fotók is tartoznak, melyek a forgatás során készültek. Herbert Johnson jelmeztervező még egy aranyszínű „I J” monogramot is elhelyezett a fedora kalapon, amelyet kifejezetten az Indiana Jones-széria három eredeti részénél alkalmazott.