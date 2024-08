Néhány hónap után összeköltöztek szerelmével.

Fekete Dávid márciusban arról számolt be, hogy szintet lépett párkapcsolatában, hiszen alig pár hónap ismertség után már az összeköltözést fontolgatják kedvesével, Szintiával. A Megasztárnak köszönhetően ismertté vált énekes nem is várt sokat a szépségiparban dolgozó barátnőjével, hiszen már össze is bútoroztak.

Nagyon hamar, a kapcsolatunk korai időszakában össze akartunk költözni, nem szeretek tétovázni. Azt gondolom, valami vagy működik, vagy nem és egy pillanatra sem bántuk meg a döntésünket, ugyanis azóta, hogy együtt élünk szorosabb, mélyebb, erősebb és kiegyensúlyozottabb lett a kapcsolatunk

– kezdte a Blikknek az énekes, aki azt is bevallotta, hogy mint minden párkapcsolatban, náluk is voltak nehézségek, de közösen felülemelkedtek ezeken.

Mint fogalmazott, a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett küzdeniük a párkapcsolatunk alatt, hogy mindketten hirtelen személyiségek, de idővel összecsiszolódtak. Ugyanakkor hatalmas öröm számára, hogy új párja nagyon jó kapcsolatot ápol iker fiaival is.

Sokszor a gyerekekkel közösen kapcsolódunk ki, akik nagyon szeretik Szintit és szerencsére ez fordítva is igaz, a kapcsolatuk jobb, mint amilyet el tudtam volna képzelni. Rengeteg közös programot csinálunk és elég mozgalmasan éljük a mindennapjainkat

A szerelmesek a szerepköröket is leosztottál mostanra: míg Fekete Dávid a családfenntartó, addig Szintia az otthon melegéről gondolkodik nap mint nap. „Persze ettől függetlenül nem ódzkodok olykor-olykor bepakolni vagy kipakolni a mosogatógépből sem vagy akár a szárítóból” – szögezte le a Megasztár felfedezettje, aki biztos benne, hogy kedvese az a nő, akit ezidáig keresett.