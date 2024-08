A szer ősszel a hazai mozikba is befut.

Fotó: youtube

Egy igazán különleges filmmel érkezik szeptemberben a hazai mozikba is Coralie Fargeat író-rendező: a Demi Moore és Margaret Qualley főszereplésével készült A szer egy idősődő, elkeseredett tévésről szól, aki kora miatt már nem kap annyi felkérést, mint korábban. Végső elkeseredésében Elizabeth (Moore) kipróbál egy titokzatos szert, amitől fiatalabb és szebb is lesz, pontosabban, létrejön a DNS-éből egy Sue (Qualley) nevű alteregója, aki pontosan megfelel a saját- és a társadalaom elvárásainak is. A két nő hetente váltogatja egymást, aztán, ahogy azt sejteni lehet, felborul az egyensúly, és elszabadulnak a problémák...

Az IGN idézte kritikusok szerint a két színésznő várhatóan a csillagokat is lejátssza majd az égről az egyébként szórakoztatónak ígérkező testhorrorban, sőt, volt aki egyenesen úgy fogalmazott, itt láthatjuk a 61 éves Moore élete alakítását. A frissen befutott, feszes tempójú előzetessel már most hangolódhatunk a filmre: