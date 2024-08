Voltak olyan játkostársaik, akikben hatalmasat csalódtak.

Az Ázsia Expressz új évadában Jolly és Szuperák Barbara párosért is izgulhatnak majd a nézők, hisz ők is beneveztek az ősztől induló kalandrealitybe. A mulatós zenész és húsz évvel fiatalabb barátnője egyébként már a Farm VIP korábbi szériájában is feltűnt. A szerelmespár igyekezett a korábbi tapasztalataiból tanulni, és azokat hasznosítani az Ázsia Expresszben. Ez azonban nem sikerült maradéktalanul.

Nem tudtuk meghazudtolni magunkat. Utólag belegondolva, kissé naivak voltunk, hogy mindenkiben feltétel nélkül bíztunk, és csak a szívünkre hallgatunk. Talán másképp kellett volna játszanunk. Vannak olyan játékostársaink, akikben óriásit csalódtunk, igaz, olyanok is, akikkel barátok lettünk.

– vélekedett Jolly, aki bevallotta, a megmérettetés ugyan próbára tette a kapcsolatukat, de át tudtak lendülni a nehézségeken. Hozzátette: szóban és tettekben is cselekedett olyat, amit már bán, de mindent meg tudtak beszélni párjával.

„Ugyanolyan olaszosak vagyunk, minden apróságon össze tudunk veszni. Például ha a széken hagyja a koszos zokniját, vagy ha nem sikerül jól a közös képünk. De a legfontosabb mégis az, hogy szeretjük egymást.” – jegyezte meg Szuperák.

