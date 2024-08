A rapper már nem tud máshoz fordulni.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index Mészáros Norina Rácz Béla Young G

A Blikk számolt be róla, hogy Young G Béci kétségbeesetten fordult a követőihez, ugyanis nemrégiben eltulajdonították a Google-fiókját, ennek következtében pedig a 189 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornájához sem fér hozzá. A rapper a több százezres megtekintésű dalai így elveszhetnek, és gyakorlatilag kijelenthető, hogy az életműve került veszélybe.

„Egy élet munkája veszni látszik, de utoljára a remény hal meg. Tizenhét év, és nincs, aki a Google-nél átlátná a problémát. Kérem, ha valaki olyan látja ezt, akinek van valamilyen komolyabb kapcsolata a Google-hoz, írjon nekem! Ellopták a Gmailem, ami által a YouTube-omat is. Köszönöm, ha tudsz segíteni, sajnos a normál út nem megy, ide valami csókos kell!” – kérte a közösségi oldalán követőit Young G.

„Napokat fektettünk a klipek elkészítéseibe. 189 ezer feliratkozót összegyűjteni nem olyan könnyű mostanában, és nem biztos, hogy aki 17 éve feliratkozott, most is megtenné. Ez egy előadóművészi fiók, amivel százezer feliratkozónál díjat nyertem, emléklapot is küldtek, és még így sem tudom bebizonyítani, hogy az enyém az oldal” –tette hozzá.