Szeptember elsejétől a Tv2 képernyőin követhetjük nyomon 8+1 sztárduó Fülöp-szigeteki és tajvani kalandjait, indul ugyanis az Ázsia Expressz új évada. Bár a műsornak ez már az ötödik szezonja, a műsorvezető Ördög Nóra szerint ez közel sem jelenti a formátum kiffuladását, sőt! A szerkesztőkön túl ezúttal a természetes is szolgáltatott jó pár izgalmas pillanattal a stáb és a versenyzők számára-

„A mostani évad forgatásán tapasztalhattuk meg leginkább, hogy a természet mennyire komoly erőt képvisel az életünkben és bármit is csinálhatunk mi emberek, azért a természet az úr. Megbabonázva néztük például az erdőt, ugyanis gyakorlatilag az egész hegyoldal égett napokon át az egyik környéken, ahol forgattunk. A helyiek ezt teljes természetességgel vették, ugyanis hozzászoktak, hogy a hőség miatt ilyen előfordul. Nekik erre megvannak a saját módszereik, hogy hogyan tartják ezeket az állapotokat kordában, de nekünk Európaiként mindezt döbbenetes volt nézni, hogy micsoda természeti erők tombolnak. Még úgy is éreztük az arcunkon a tűzből fakadó hőséget és a levegőben keringő füstöt, hogy biztonságos távolságban voltunk tőle. Egészen ijesztő érzés volt” – kezdte az nlc.hu-nak a tévés, majd a tajvani földrengésekről mesélt.

Rendesen riasztást is kaptunk a mobilunkra a rengések miatt. Egy magas szállodában lakott a stáb én a tizenhetedik emeleten voltam, tehát nem is olyan magasan, de már ott is lehetett rendesen érezni, hogy kilengett az épület. A helyiek ezt is természetesen kezelték, mert hozzászoktak ehhez. Nekünk meg nyilván teljesen ijesztő volt és leszaladtunk az éjszaka közepén és tanakodni kezdtünk, hogy mit is kellene csinálnunk. Ezeket érdekes volt megtapasztalni